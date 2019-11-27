شركة أبحاث تنشر توقعاتها لأداء 3 بنوك سعودية

الرياض- مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال، إن قطاع البنوك السعودي سجل تحسناَ خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بالتزامن مع نمو الودائع والقروض.

وأضافت في مذكرة بحثية تلقاها " مباشر" يوم الأربعاء؛ أن قروض الرهن العقاري كانت من أهم عوامل النمو، والتي تجاوزت التوقعات، كما أن البنوك التي تتعامل مع الأفراد حققت استفادة كبيرة.

وتابعت المذكرة أن الودائع بالبنوك المتوافقة مع الشريعة سجلت ارتفاعاً في الربع الثالث مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي بنسبة 7.9 بالمائة، بالمقارنة مع نمو الودائع في البنوك التقليدية والتي سجلت نمواً بنسبة 7.1 بالمائة.

الراجحي

وأشارت الجزيرة كابيتال إلى أن التغيرات في قانون الرهن العقاري تصب في صالح مصرف الراجحي نظرا لقاعدة العملاء الأفراد الواسعة لديه، إضافة إلى ارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب مما يخفف من تكلفة التمويل.

وتابعت: سيكون لتخفيض أسعار الفائدة الأساسية من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثر سلبي على كل من الإيرادات وصافي الربح، لكن بالرغم من تراجع قاعدة العملاء الأفراد الكبيرة لدى البنوك فقد ساهم ذلك في الحد من تراجع معدل الإقراض.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أنها قامت مراجعة توقعاتها لربح السهم للسنة المالية 2019 إلى 3.4 ريال سعودي، كما منحت الشركة تصنيف "محايد" بسعر مستهدف 8.62 ريال سعودي للسهم.

الإنماء

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن يحقق مصرف الانماء خلال 2019 صافي ربح قدره 2.73 مليار ريال، كما توقعت تحسن بالمقارنة مع السنة الماضية بالرغم من من تعديل مصروفات الزكاة للسنة المالية 2019.

وأوصت شركة الأبحاث بزيادة المراكز للسهم، كما حددت السعر المستهدف له عند 26.8 ريال.

وأوضحت أن الأداء القوي لصافي الربح خلال الـ12 شهراً الأخيرة ساهم في دعم العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 12.8 بالمائة، ويتداول المصرف عند مضاعف ربحية بمقدار 12.3 مرة مقارنة بمضاعف ربحية متوقع عند11.9 ريال.

بنك البلاد

وتوقعت شركة الأبحاث أن يستمر ارتفاع تكلفة التمويل لدى بنك البلاد نتيجة للسعي في زيادة ودائع المرابحة التي وصلت إلى 46.9 بالمائة من إجمالي الودائع خلال عام 2018 من 40.7 بالمائة للسنة المالية.

وتابعت؛ أدت الزيادة في صافي ربح البنك خلال الـ12 شهراً إلى ارتفاع متوسط العائد على حقوق المساهمين ليصب إلى 17.5 بالمائة.

وقالت الشركة إنها مستمرة في التوصية "محايد" مع تعديل السعر المستهدف إلى 24.1 ريال سعودي للسهم بناء على مدخلات إعادة التقييم.

ولفتت المذكرة الى سهم البنك يتداول حالياً بمضاعف ربحية 16.8 مرة بتوقعات الفترة القادمة بحدود 15.6 مرة، مع عائد متوقع لتوزيع الربح الى السعر عن السنة المالية 2019 بحدود 2.5 بالمائة.

وأوضح التقرير أن المركز المالي لقطاع البنوك السعودي ارتفع خلال الربع الثالث 2019 بمعدل 5.5 بالمائة عن ذات الربع من العام السابق و2.6 بالمائة عن الربع السابق، ليصل إلى 2.506 مليار ريال سعودي.

وبلغ إجمالي القروض ما يعادل 60 بالمائة من إجمالي الأصول في حين شكلت الودائع نسبة 67.8 بالمائة من إجمالي المطلوبات.

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