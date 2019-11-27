سهم "علي بابا" يرتفع 10% بأول جلستين في هونج كونج

مباشر: يواصل سهم "علي بابا" المكاسب في بورصة هونج كونج للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء، بارتفاع يصل لنحو 10 بالمائة عن سعر الطرح العام.

وحددت الشركة العاملة في مجال البيع عبر الإنترنت سعر الطرح العام للسهم في بورصة هونج كونج عند مستوى 176 دولار هونج كونج (22.5 دولار أمريكي).

ويحقق سهم "علي بابا" المكاسب في هونج كونج رغم حقيقة التوترات السياسية التي خيّمت على البلاد في الأشهر الأخيرة وإن كان هناك تهدئة في الأوضاع مؤخراً بعد نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الديمقراطية بأغلبية ساحقة.

وبنهاية ثاني جلسات تداول سهم الشركة الصينية في بورصة هونج كونج، ارتفع سهم "علي بابا" بنسبة 3 بالمائة ليغلق عند مستوى 193.20 دولار هونج كونج.

وكان السهم ارتفع بنحو 6.6 بالمائة في أولى جلساته بالأمس، ما يعني أن المكاسب بلغت حوالي 9.6 بالمائة عن سعر الطرح العام في جلستين فقط.

أما بالنسبة لأداء سهم "علي بابا" في بورصة نيويورك، فأغلق جلسة أمس على مكاسب بنحو 2.2 بالمائة عند مستوى 194.70 دولار مع حقيقة أنه ارتفع 1 بالمائة في تعاملات ما قبل تعاملات اليوم.

ويجدر الإشارة إلى أن كل 8 أسهم مقيدة في بورصة هونج كونج تعادل سهماً واحداً من أسهم في بورصة نيويورك.