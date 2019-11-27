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الآمال التجارية تقود الدولار الأمريكي للصعود أمام العملات الرئيسية

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الآمال التجارية تقود الدولار الأمريكي للصعود أمام العملات الرئيسية الآمال التجارية تقود الدولار الأمريكي للصعود أمام العملات الرئيسية

مباشر: صعد الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع الآمال التجارية ووسط ترقب بيانات اقتصادية هامة.

وتلقت الورقة الخضراء الدعم القوي من إشارات اقتراب أكبر اقتصادين حول العالم من وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية، وهي خطوة من شأنها إنهاء النزاع التجاري الممتد منذ 16 شهراً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد بالأمس إن واشنطن كانت في المراحل الأخيرة من العمل على الصفقة التجارية كما أن كبار المفاوضين في البلدين أجروا مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء أسفرت عن توافق في الآراء حول النقاط الخلافية الرئيسية.

وعلى صعيد آخر، من المقرر الإفصاح عن العديد من البيانات الاقتصادية  الهامة في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم وعلى رأسها بيانات النمو الاقتصادي.

كما ينتظر المستثمرون إعلان أرقام طلبيات السلع المعمرة الأمريكية والنشاط الصناعي في ولاية شيكاغو بالإضافة لبيانات الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار مقابل اليورو بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1007 دولار.

وسجلت العملة الأمريكية مكاسب مقابل نظيرتها البريطانية بنحو 0.2 بالمائة ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2845 دولار.

كما زادت الورقة الخضراء أمام عملتي الملاذ الآمن، الين الياباني والفرنك السويسري، لترتفع بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مقابل العملة اليابانية ويصعد إلى 109.17 ين كما صعدت بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9980 فرنك.

وفي تلك الأثناء، زاد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 98.356.

مباشر (اقتصاد)

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