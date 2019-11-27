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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تجدد التفاؤل التجاري

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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تجدد التفاؤل التجاري ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تجدد التفاؤل التجاري

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع النغمة المتفائلة التي سيطرت على أداء المستثمرين ودفعتهم صوب الأصول الخطرة.

وتأتي شهية المخاطرة لدى المستثمرين بدعم تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد بأن الولايات المتحدة والصين في المراحل النهائية من المحادثات لتأمين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وفي الوقت نفسه، صرح الجانب الصيني بأن مفاوضي التجارة من الجانبين توصلا إلى توافق في الآراء حول نقاط الخلاف الرئيسية.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب الأسهم الأوروبية بارتفاع 0.8 بالمائة في مستهل التعاملات كما أن غالبية القطاعات ظللت باللون الأخضر.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن أسعار الواردات في ألمانيا تراجعت في شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي بأكبر وتيرة منذ يوليو/تموز عام 2016.

وبالنظر للوضع داخل أوروبا، فإن المشاركين في الأسواق ينظرون بعين الاهتمام إلى التطورات السياسية الأخيرة في المملكة المتحدة مع اتجاه البلاد لعقد انتخابات جديدة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول والتي من شأنها أن تحدد مصير صفقة البريكست.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 409.7 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطانية بنسبة مماثلة 0.3 بالمائة إلى 7425.9 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.4 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 13286.4 نقطة كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة إلى 5942.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1010 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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