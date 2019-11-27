هبوط أسعار النفط مع مراقبة بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مراقبة المستثمرين لبيانات الخام الأمريكية من المخزونات الرسمية بعد أظهرت الأرقام الأولية زيادة مفاجئة.

وكشفت البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة والصادرة أمس عن معهد البترول الأمريكي عن زيادة مفاجئة بلغت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 449.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع قدره 418 ألف برميل.

ومن المقرر أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات النفط الرسمية في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم

وفشلت إشارات اقتراب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في منع الخسائر في أسعار الخام.

وبحلول الساعة 7:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 64.23 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.1 بالمائة إلى 58.35 دولار للبرميل.