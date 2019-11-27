أسعار الواردات في ألمانيا تتراجع بأكبر وتيرة منذ عام 2016

مباشر: تراجعت أسعار الواردات في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ منتصف عام 2016 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، لكنها هبطت بوتيرة بأقل من توقعات المحللين على أساس شهري.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن أسعار الواردات الألمانية هبطت بنسبة 3.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مقابل انخفاض 2.5 بالمائة في الشهر السابق له على أساس سنوي.

وتعتبر هذه هي أكبر وتيرة تراجع على أساس سنوي منذ يوليو/تموز عام 2016 عندما هبطت أسعار الواردات بنحو 4.1 بالمائة.

وعلى أساس شهري، فإن أسعار الواردات تراجعت بنحو 0.1 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل زيادة 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات في أكبر اقتصاد أوروبي سوف تهبط بنحو 0.2 بالمائة في الشهر الماضي.

أسعار الواردات في ألمانيا - (المصدر: هيئة الإحصاءات الفيدرالية)

وبالنسبة لأسعار الصادرات في ألمانيا، فلم تشهد تغييراً في الشهر الماضي على أساس شهري لكنها هبطت بنحو 0.2 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 8:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 1.1004 دولار.