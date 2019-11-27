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انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع فقدان جاذبيته كملاذ آمن

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انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع فقدان جاذبيته كملاذ آمن انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع فقدان جاذبيته كملاذ آمن

مباشر: هبطت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع فقدان المعدن جاذبيته كملاذ آمن على خلفية تراجع حالات عدم اليقين.

وساهم اقتراب الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت مع الصين في تعزيز الطلب على الأصول ذات المخاطر المرتفعة ما أدى لابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة كالذهب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إن واشنطن وبكين يقتربان من اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، بعد محادثات هاتفية بين الجانبين.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي في الولايات المتحدة بالإضافة لمبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت بيانات اليوم أن أرباح الشركات الصناعية في الصين بأكبر وتيرة في 8 أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول، حيث هبطت بنحو 9.9 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 427.56 مليار يوان.

وبحلول الساعة 7:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.05 بالمائة أو ما يعادل 0.80 دولار ليهبط إلى 1466.60 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.40 دولار مسجلاً 1459.99 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليصل إلى 98.343.

مباشر (اقتصاد)

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