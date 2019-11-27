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"تداول": 5 صفقات خاصة على "العربي" ضمن مستويات التداول

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"تداول": 5 صفقات خاصة على "العربي" ضمن مستويات التداول "تداول": 5 صفقات خاصة على "العربي" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم البنك العربي الوطني، بقيمة إجمالية بلغت 24.46 مليون ريال، من خلال 963.09 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ جميع الصفقات عند سعر 25.40 ريال، وهو ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول سهم "العربي" خلال جلسة الأربعاء بين مستويات 25.45 ريال و25.05 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

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