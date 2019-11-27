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السوق السعودي يعاود مكاسبه في مستهل التعاملات

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السوق السعودي يعاود مكاسبه في مستهل التعاملات السوق السعودي يعاود مكاسبه في مستهل التعاملات

الرياض- مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، أداء إيجابيا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليعاود مكاسبه بعد تراجعات أمس الثلاثاء.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض ارتفع أداء المؤشر العام بنسبة 0.25 بالمائة الى مستوى 7897.62 نقطة ليربح نحو 19.19 نقطة.

وبلغ حجم التداولات نحو 15.35 مليون سهم وبقيمة 342.9 مليون ريال، موزعة على 17.38 ألف صفقة.

وتصدر الإرتفاعات سهم مدينة المعرفة بنسبة 6.27 بالمائة، فيما تصدر سهم ساب التراجعات بنسبة 3.37 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط تداولاً من ناحية القيمة بنحو 55.77 مليون ريال، فيما تصدر سهم مدينة المعرفة أحجام التداول بنحو 1.75 مليون سهم.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على تراجع ملحوظ، بعدما تخلى عن مستويات الـ8  آلاف نقطة ليتراجع للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بهبوط  أغلب القطاعات، وسط عمليات جني أرباح قبيل الإنتهاء من اكتتاب أرامكو.

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