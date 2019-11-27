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أرباح الشركات الصناعية بالصين تتراجع بأكبر وتيرة في 8 أشهر

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أرباح الشركات الصناعية بالصين تتراجع بأكبر وتيرة في 8 أشهر أرباح الشركات الصناعية بالصين تتراجع بأكبر وتيرة في 8 أشهر

مباشر: تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأكبر وتيرة في 8 أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول، لتتبع سلسلة من الانخفاضات المستدامة في المنتجين والصادرات الأمر الذي يؤكد فقدان ثاني أكبر عالمياً للزخم.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، أن أرباح الشركات الصينية تراجعت بنحو 9.9 بالمائة بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي إلى 427.56 مليار يوان (60.74 مليار دولار).

ويعتبر هذا الهبوط هو الأكبر منذ شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضي كما أنه أعلى من انخفاض بلغ 5.3 بالمائة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وتعرض القطاع الصناعي في الصين للضغوط في الأشهر الأخير مع تباطؤ الطلب على الصعيد المحلي على خلفية تداعيات الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يقلص الأرباح.

وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول، فإن أرباح الشركات الصناعية تراجعت بنحو 2.9 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 5.02 تريليون دولار.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 7.0260 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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