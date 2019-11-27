"أكوا باور": بدء باكورة إنتاج أول مشروع للطاقة المتجددة بالسعودية

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية عن نجاح ربط "محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية"، أول مشروع للطاقة المتجددة في السعودية، بشبكة الكهرباء الوطنية الرئيسية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تم البدء في محطة في الإنتاج الفعلي وتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية ليدخل المشروع مرحلة التشغيل التجريبي وفق الجدول المُحدد له قبل نهاية العام الجاري.

وتبلغ نسبة التوطين في مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية 100 بالمائة خلال العام الأول من التشغيل، ويشكل أبناء منطقة الجوف 90 بالمائة من كادر التشغيل والصيانة.

وبلغت نسبة المحتوى المحلي بالمشروع أكثر من 30 بالمائة خلال مرحلتي التطوير والإنشاء، إلى جانب نجاح المشروع في تسجيل أكثر من 3 ملايين ساعة عمل آمنة دون أية إصابات خلال مراحل تطوير المحطة وبناءها.

وقال رئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، محمد بن عبدالله أبونيان، إن الشركة ملتزمة بالوقت المحدد لتدشين وتشغيل المحطة تجارياً حسب ما هو مقرر قبل نهاية العام الجاري.

ومحطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية هي أول مشروع في المرحلة الأولى ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، وتصل التكلفتة الاستثمارية للمحطة إلى نحو 1.2 مليار ريال.

وقدّم المشروع تعرفة قياسية عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 8.781 هللة / للكيلوواط الساعة، لإنتاج 300 ميجاواط تلبي احتياجات الطاقة لقرابة 45 ألف وحدة سكنية وتسهم في خفض 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

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