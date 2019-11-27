أخبار عاجلة

باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الأسهم اليابانية تواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي

Google+ Print
الأسهم اليابانية تواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي الأسهم اليابانية تواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع آمال متزايدة بأن الولايات المتحدة والصين يقتربان من الصفقة التجارية.

واستفادت البورصة اليابانية من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد بالأمس بأن واشنطن في المراحل النهائية من العمل على الصفقة التجارية.

كما أن الصين أعلنت عقد محادثات مع المفاوضين الأمريكيين صباح أمس الثلاثاء والتي أسفرت عن توافق في الآراء بشأن حلول الخلافات الرئيسية.

وعلى الصعيد المحلي، تلقت الأسهم اليابانية الدعم من الاحتمالات المتزايدة بمزيد من التحفيز المالي، حيث قال مسؤول كبير في الحزب الحاكم اليوم إنه يعتقد قيام بتدشين حزمة انفاق بقيمة 10 تريليونات ين (92 مليار دولار).

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 23437.8 نقطة.

كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 1710.98 نقطة.

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 109.15 ين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل