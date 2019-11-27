الأسهم اليابانية تواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع آمال متزايدة بأن الولايات المتحدة والصين يقتربان من الصفقة التجارية.

واستفادت البورصة اليابانية من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بأن واشنطن في المراحل النهائية من العمل على الصفقة التجارية.

كما أن الصين أعلنت عقد محادثات مع المفاوضين الأمريكيين صباح أمس الثلاثاء والتي أسفرت عن توافق في الآراء بشأن حلول الخلافات الرئيسية.

وعلى الصعيد المحلي، تلقت الأسهم اليابانية الدعم من الاحتمالات المتزايدة بمزيد من التحفيز المالي، حيث قال مسؤول كبير في الحزب الحاكم اليوم إنه يعتقد قيام الحكومة بتدشين حزمة انفاق بقيمة 10 تريليونات ين (92 مليار دولار).

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 23437.8 نقطة.

كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 1710.98 نقطة.

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 109.15 ين.