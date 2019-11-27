تحليل ..20 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019

من: بدور الراعي

الرياض-مباشر: أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان) بنحو 6.8 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي.

وبحسب إحصائية لـ "مباشر"، تستند إلى بيانات الهيئة، بلغ إجمالي التبادل التجاري للمملكة مع الدول الخليجية نحو 74.23 مليار ريال (19.78 مليار دولار) منذ بداية 2019 وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ 79.724 مليار ريال (21.24 مليار دولار) بالفترة نفسها من العام 2018.

وجاء التراجع بسبب انخفاض التبادل التجاري مع الإمارات، التي تعد أكبر شريك للمملكة عربيا وخليجيا، مما أثر بإجمالي تجارة السعودية خليجيا خلال العام الجاري.

الإمارات في الصدارة

واستحوذت دولة الإمارات على النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري مع المملكة بنسبة 67 بالمائة بإجمالي 49.73 مليار ريال (13.25 مليار دولار)، مقابل 57 مليار ريال (15.16مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2018.

وبلغ اجمالي حجم صادرات المملكة الى الإمارات 20.55 مليار ريال، مقابل 22.52 مليار ريال؛ فيما بلغت الواردات من الإمارات منذ بداية العام نحو 29.17 مليار ريال، مقابل 34.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وجاءت تجارة السعودية مع مملكة البحرين في المركز الثاني لتمثل نحو 12.25 بالمائة، في الفترة المذكورة بالتقرير؛ حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في تسعة أشهر نحو 9.09 مليار ريال (2.42 مليار دولار)، مقابل 9.02 مليار ريال (2.40 دولار) عن التسعة أشهر الأولى من 2018.

وبحسب إحصائية "مباشر" بلغ حجم صادرات المملكة الى البحرين نحو 4.183 مليار ريال، مقارنة بـ 4.23 مليار ريال بالفترة نفسها لعام 2018، بينما بلغت الواردات من دولة البحرين نحو 4.9 مليار ريال سعودي، مقابل 4.78 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2018.

واقتنصت سلطنة عمان نحو 11.62 بالمائة من اجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعدما وصل إجمالي حجم التبادل التجاري مع المملكة إلى نحو 8.625 مليار ريال أي بما يعادل 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية 2019، مقابل 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2018.

وبلغت حجم الصادرات الى سلطنة عمان نحو 2.74 مليار ريال، مقابل 2.78 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2018؛ بينما بلغ حجم الواردات من عمان نحو 5.9 مليار ريال، مقابل 4.03 مليار ريال.

وأخيراً شكّل حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت نحو 9.15 بالمائة من الإجمالي؛ حيث بلغ اجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.8 مليار ريال (1.81 مليار دولار)، مقارنة بـ 6.97 مليار ريال ( 1.86 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب مسح "مباشر" بلغ اجمالي الصادرات إلى دولة الكويت نحو 5.30 مليار ريال، مقابل 5.81 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.16 مليار ريال في نفس المدة من 2018.

وأظهر مسح لـ"مباشر" نمو حجم التبادل التجاري السلعي بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.3 بالمائة خلال العام 2018، مقارنة بالعام السابق، بزيادة تعادل 11.27 مليار ريال (3 مليارات دولار).

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