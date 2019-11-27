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الخدمة المدنية السعوية تطلق برنامج تأهيل المتميزين حديثي التخرج

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الرياض ـ مباشر: كشفت وزارة الخدمة المدنية، بالسعودية عن إطلاق برنامج (تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف)، الذي سيسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة المميزة، تمهيداً لانضمامهم  للعاملين بالجهات الحكومية.

وتعمل الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء "واس"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، على تنفيذ حزمة من برامج التدريب والتأهيل وذلك عبر مراحل متعددة من تلك البرامج، بهدف سد الفجوة بين طالبي العمل، وسوق العمل.

وعدّت وزارة الخدمة المدنية، تلك البرامج ضمن أهم أهدافها الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، وتطوير مهارات المشاركين واكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال 18شهرا تنتهي بالتوظيف.

ويمتاز البرنامج بضمان الوظيفة للمشاركين فور اجتيازهم البرنامج بنجاح، فيما يمنح مكافئة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها المشارك طوال مدة البرنامج، بالإضافة إلى منحه درجتين إضافيتين عند التعيين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

ويحقق البرنامج أهم ركائز رؤية المملكة 2030م، المتمثل باقتصاد مزدهر، وتقليص نسب البطالة، من خلال إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة، حيث يستهدف البرنامج خريجيّ الجامعات الذي لم يمضي على تخرجهم 4 سنوات من حملة البكالوريوس.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمين للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، في حين ستبدأ الوزارات والجهات الحكومية باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر مواقعها الرسمية.

وحددت وزارة الخدمة المدنية شروطاً عدة يجب أن تتوفر في المشارك ببرنامج "تأهيل المتميزين – التدريب المنتهي بالتوظيف"، وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون خريجاً جامعياً بـ(الانتظام)، وألا يمضي على تخرجه 4 سنوات، وأن يكون متفرغاً.

وشملت الشروط اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، والاختبارات السلوكية الشامل، واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الكشف الطبي.

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