إعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

1- الموافقه على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات.

2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بالأسهم الممتازة.

4- الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بإدارة الشركة.

5- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات المجلس.

6- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بمكافأة أعضاء المجلس.

7- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

8- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة.

9- الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة.

10- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بتوزيع الأرباح.