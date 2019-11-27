إعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بأغراض الشركة.
3- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بالأسهم الممتازة.
4- الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بإدارة الشركة.
5- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات المجلس.
6- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بمكافأة أعضاء المجلس.
7- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
8- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة.
9- الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة.
10- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بتوزيع الأرباح.