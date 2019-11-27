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ولي العهد السعودي يزور الإمارات.. اليوم

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ولي العهد السعودي يزور الإمارات.. اليوم ولي العهد السعودي يزور الإمارات.. اليوم

أبوظبي – مباشر: يبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يغادر ولي العهد المملكة متوجهاً إلى الإمارات، اليوم الأربعاء وفقاً لـ"العربية".

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي. حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال مايقرب من عام.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية بعلاقات اقتصادية قوية حيث تستحوذ الإمارات على 69.3 بالمائة من إجمالي حجم التجارة السلعية غير البترولية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 والتي بلغت نحو 90.19 مليار ريال (24.05 مليار دولار).

وخلال العام الماضي، بلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة والإمارات 62.5 مليار ريال (16.67 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة بـ 50.6 مليار ريال (13.49 مليار دولار) في العام السابق، بزيادة نسبتها 23.5 بالمائة أو ما يعادل 11.9 مليار ريال (3.17 مليار دولار).

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مباشر (اقتصاد)

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