حكومة إثيوبيا ومجموعة علي بابا توقّعان اتّفاقيّة لتأسيس مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية في إثيوبيا

وقال معالي وزير الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا، جيتاهون ميكوريا، في هذا السياق: "يُشكّل التوقيع اليوم على اتفاقية مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية في إثيوبيا خطوة مهمّة على طريق تطوير الاقتصاد الرقمي في إثيوبيا. وسيساهم هذا التفاعل بشكل كبير بتسهيل التجارة وفتح الأسواق أمام الشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم في إثيوبيا والمنطقة ككل. ونتطلّع إلى مواصلة العمل مع مجموعة ’علي بابا‘ و’سي سي سي آي‘ لتحقيق أهداف المنصّة التي تتمتّع بإمكانيات تُتيح لها إحداث تحول جذري في حياة كثيرين".

وقال معالي وزير الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا، جيتاهون ميكوريا، في هذا السياق: "يُشكّل التوقيع اليوم على اتفاقية مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية في إثيوبيا خطوة مهمّة على طريق تطوير الاقتصاد الرقمي في إثيوبيا. وسيساهم هذا التفاعل بشكل كبير بتسهيل التجارة وفتح الأسواق أمام الشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم في إثيوبيا والمنطقة ككل. ونتطلّع إلى مواصلة العمل مع مجموعة ’علي بابا‘ و’سي سي سي آي‘ لتحقيق أهداف المنصّة التي تتمتّع بإمكانيات تُتيح لها إحداث تحول جذري في حياة كثيرين".

وصرّح إريك جينغ، مدير مجموعة "علي بابا" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى "آنت فاينانشال سيرفيسيز جروب"، قائلاً: "يشرّفنا عقد هذه الشراكة مع حكومة إثيوبيا لتأسيس مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية في إثيوبيا. وسنواصل دعم إيجاد اقتصاد عالمي أكثر شموليّة بدعم من القطاع الرقميّ تتمكّن الشركات الصغيرة في ظلّه من المشاركة في التجارة العالميّة. ونتطلّع إلى العمل مع روّاد الأعمال والشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم من إثيوبيا، ودول أفريقيّة أخرى للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الحقبة الرقميّة".

وصرّح إريك جينغ، مدير مجموعة "علي بابا" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى "آنت فاينانشال سيرفيسيز جروب"، قائلاً: "يشرّفنا عقد هذه الشراكة مع حكومة إثيوبيا لتأسيس مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية في إثيوبيا. وسنواصل دعم إيجاد اقتصاد عالمي أكثر شموليّة بدعم من القطاع الرقميّ تتمكّن الشركات الصغيرة في ظلّه من المشاركة في التجارة العالميّة. ونتطلّع إلى العمل مع روّاد الأعمال والشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم من إثيوبيا، ودول أفريقيّة أخرى للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الحقبة الرقميّة".