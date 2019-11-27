حكومة إثيوبيا ومجموعة علي بابا توقّعان اتّفاقيّة لتأسيس مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية في إثيوبيا

شهد اليوم معالي رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد؛ ومؤسّس مجموعة "علي بابا" جاك ما؛ ومدير مجموعة "علي بابا" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آنت فاينانشال سيرفيسيز جروب" إريك جينغ؛ مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الحكومة الإثيوبيّة ومجموعة "علي بابا" لتأسيس مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية (إي دبليو تي بيه هوب) في إثيوبيا. ويهدف مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية إلى تمكين التجارة العابرة للحدود، وتوفير خدمات لوجستية ذكيّة وخدمات التقديم، ومساعدة الشركات الإثيوبيّة صغيرة ومتوسّطة الحجم في الوصول إلى الصين وأسواق أخرى، فضلاً عن تدريب المواه
وتهدف إثيوبيا إلى بناء اقتصاد رقمي ديناميكي متوسّع يساهم بصورة كبيرة في النموّ الاقتصادي الشامل للبلاد. وتُعدّ منصة التجارة الإلكترونية العالمية مبادرة عالميّة لمساهمين متعددين بقيادة "علي بابا" لتعزيز الحوار بين القطاعَين العام والخاصّ بغرض دعم التجارة العالميّة الأكثر شموليّة والتي تلجأ إلى التكنولوجيا والابتكار في السياسات لتأمين فرص أكبر للشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم، والنساء، والشباب. وتُعدّ إثيوبيا البلد الثاني في أفريقيا الذي يؤسّس مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية، وتستند هذه الشراكة الجديدة إلى النجاح الذي حققته شراكات أخرى على صعيد منصة التجارة الإلكترونية العالمية في آسيا (الصين وماليزيا)، وأوروبا (بلجيكا)، وأفريقيا (رواندا) خلال العامَين السابقَين. ومع ارتفاع عدد مراكز منصة التجارة الإلكترونية العالمية، نأمل أن ترتفع التجارة بين المراكز، ما يتيح فرصاً جديدة لتجارها على صعيد الاقتصاد العالمي.
وقال معالي وزير الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا، جيتاهون ميكوريا، في هذا السياق: "يُشكّل التوقيع اليوم على اتفاقية مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية في إثيوبيا خطوة مهمّة على طريق تطوير الاقتصاد الرقمي في إثيوبيا. وسيساهم هذا التفاعل بشكل كبير بتسهيل التجارة وفتح الأسواق أمام الشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم في إثيوبيا والمنطقة ككل. ونتطلّع إلى مواصلة العمل مع مجموعة ’علي بابا‘ و’سي سي سي آي‘ لتحقيق أهداف المنصّة التي تتمتّع بإمكانيات تُتيح لها إحداث تحول جذري في حياة كثيرين".
وصرّح إريك جينغ، مدير مجموعة "علي بابا" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى "آنت فاينانشال سيرفيسيز جروب"، قائلاً: "يشرّفنا عقد هذه الشراكة مع حكومة إثيوبيا لتأسيس مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية في إثيوبيا. وسنواصل دعم إيجاد اقتصاد عالمي أكثر شموليّة بدعم من القطاع الرقميّ تتمكّن الشركات الصغيرة في ظلّه من المشاركة في التجارة العالميّة. ونتطلّع إلى العمل مع روّاد الأعمال والشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم من إثيوبيا، ودول أفريقيّة أخرى للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الحقبة الرقميّة".
وستتمثّل المبادرة الرئيسية الأولى للشراكة حول منصة التجارة الإلكترونية العالمية بإثيوبيا في تطوير مركز متعدد الوظائف للتجارة الرقميّة ليكون منفذاً للمنتجات الإثيوبيّة إلى الصين، ومركزاً للتجارة والتجارة الإلكترونيّة العابرة للحدود في أفريقيا، ومركزاً للتدريب. وستتشارك "تشاينا كوموديتيز سيتي إنترناشونال" ("سي سي سي آي") مع "علي بابا" في تطوير مركز منصة التجارة الإلكترونية العالمية. وستولى كلية علي بابا لإدارة الأعمال مسؤولية بناء القدرات والتدريب في إطار هذه الشراكة التي تتألّف من عدد من البرامج، بما في ذلك برامج متخصّصة لرواد الأعمال الإثيوبيين، وقادة الأعمال، والمحاضرين الجامعيّين.
وتتمحور رؤية منصة التجارة الإلكترونية العالمية حول تطوير شراكات وتقنيّات وسياسات جديدة لإتاحة تجارة عالميّة أكثر شموليّة. وتمّ قبول مبادرة منصة التجارة الإلكترونية العالمية كإحدى توصيات السياسة الرئيسية لقمّة الأعمال "بي 20" وتمّ إدراجها رسميّاً في البيان الرسمي لقادة قمّة مجموعة العشرين لعام 2016.