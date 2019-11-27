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بالفيديو : أنباء عن غارات لطيران مجهول على ريف حلب الشمالي

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بالفيديو : أنباء عن غارات لطيران مجهول على ريف حلب الشمالي بالفيديو : أنباء عن غارات لطيران مجهول على ريف حلب الشمالي

جي بي سي نيوز :- تواردت أنباء، مساء الاثنين، عن تعرض مواقع بمنطقة درع الفرات، الخاضعة للمعارضة السورية بتنسيق مع تركيا، لغارات نفذتها مقاتلات مجهولة الهوية.

وأفاد ناشطون ووسائل إعلام محلية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الغارات استهدفت مواقع لتكرير النفط، ما تسبب بانفجارات هائلة، وسط مخاوف من حصيلة ضحايا كبيرة، واتهامات لأطراف مختلفة.

بدورها، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الغارات نفذتها طائرات من طراز "أف16" أمريكية، وأن عددها ثماني غارات، استهدفت مواقع للجيش الحر بمحيط مدينة الباب، بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في ريف حلب الشمالي أن الغارات استهدفت مواقع في قرى الراعي والعامرية والبرج، وأن بعض هذه المواقع تستخدم لتكرير النفط,وفق عربي 21.

إلا أن "سبوتنيك" أكدت عدم وجود معلومات أكيدة بشأن تبعية المقاتلات، رغم حديث مصادر محلية بأنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

 

 

جي بي سي نيوز

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