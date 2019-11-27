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الغرايبة : الحكومة توقف الدفع النقدي وتتوجه إلى "الرقمي" العام المقبل

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الغرايبة : الحكومة توقف الدفع النقدي وتتوجه إلى "الرقمي" العام المقبل الغرايبة : الحكومة توقف الدفع النقدي وتتوجه إلى "الرقمي" العام المقبل

جى بي سي نيوز :- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت اليوم أكثر نمواً من السابق، حيث يزداد نموها خمسة أضعاف عن القطاعات الأخرى.

وأكد غرايبة ضرورة التركيز على نمو محاور الاقتصاد الرقمي بدءاً من البنى التحتية التي يتميز بها الأردن، مشيراً إلى أن خدمات 4G منتشرة في جميع المحافظات، وأن التنافسية بين شركات الاتصالات أدى لانخفاض أسعارها، إضافة إلى وجود الألياف الضوئية الحكومية الموزعة في كافة أنحاء المملكة.

وقال، إن المحور الآخر لنمو الاقتصاد الرقمي هو الدفع الرقمي، وأنه "يجب علينا كدولة أن نحفز هذه الثقافة، إذ يساعد الدفع الرقمي على توفير الوقت والراحة للمواطنين وضبط سوق الدفع"، مشيراً إلى أن اتخذت قراراً للعام القادم بعدم استلام البدل النقدي في المؤسسات الحكومية حيث يشكل هذا البدل وسيلة للفساد الصغير وتضييع الأموال.

وأضاف الوزير غرايبة خلال لقائه في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من شركة زين، أن الريادة الرقمية والتي تعد من أهم محاور النمو الاقتصاد الرقمي، جاءت من أجل المنافسة في الأسواق العالمية، مبيناً أن الوصول إلى الريادة الرقمية تحتاج إلى الوصول للاسواق والتمويل، إضافة إلى محور برامج التدريب والمهارات التي تشكل محفزاً أساسياً لجذب الشركات العالمية للاردن.

وأضاف، أن مجموعة من المحامين تطوعوا لعمل ورقة سياسات عن مطالب الشركات الناشئة للحديث مع الجهات المعنية لتحسين الإجراءات التي تسهل سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، أجاب الوزير على أسئلة الصحفيين واستفساراتهم. 

جي بي سي نيوز

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