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الاردن : أمن الدولة ترفع جلسة قضية الدخان ليوم غد الأربعاء

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الاردن : أمن الدولة ترفع جلسة قضية الدخان ليوم غد الأربعاء الاردن : أمن الدولة ترفع جلسة قضية الدخان ليوم غد الأربعاء

المدينة نيوز :-  قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة علنية، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم غد الأربعاء، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.
واستمعت المحكمة برئاسة المبيضين وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، اليوم إلى 4 شهود إثبات نيابة عامة.
وكانت محكمة أمن الدولة، بدأت بمحاكمة المتهمين بقضية الدخان في 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 85 شاهداً من أصل 141 شاهداً، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.
وفي القضية أيضاً 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.

جي بي سي نيوز

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