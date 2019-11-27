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بالفيديو : لبنان.. إطلاق رصاص في بيروت وصور وهدم خيام المعتصمين

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بالفيديو : لبنان.. إطلاق رصاص في بيروت وصور وهدم خيام المعتصمين بالفيديو : لبنان.. إطلاق رصاص في بيروت وصور وهدم خيام المعتصمين

جي بي سي نيوز :- أفاد سكان من منطقة الكولا والطريق الجديدة أن عناصر تستقل دراجات نارية ويرجح أنها تنتمي إلى حركة أمل أطلقوا النار باتجاه الطريق الجديدة، مما استدعى انتشارا كبيرا من قبل الجيش اللبناني.

وتداعى أبناء منطقة الطريق الجديدة والكولا واستنفروا على الطرق خشية دخول مسلحي أمل وحزب الله إلى مناطقهم.

وعاد الهدوء تدريجيا إلى منطقة الكولا بعد تشديد الاجراءات الامنية للجيش اللبناني.

وبحسب مراسلنا فقد عزز الجيش اللبناني حضوره في عدد من المناطق في بيروت بعد تصاعد التوتر فيها.

وأفاد مراسلنا بإطلاق نار كثيف وهدم وحرق خيام المعتصمين في مدينة صور جنوبي لبنان,وفق سكاي نيوز .

وبحسب ناشطين فقد أطلق الجيش اللبناني النار لإبعاد مناصري حزب الله وأمل خلال قيامهم بهدم خيام المعتصمين في المدينة.

وأكد المعتصمون في صور استمرار تحركاتهم برغم اعتداءات مناصري حزب الله وحركة أمل.
وفي وقت سابق، تظاهر مناصرو حركة أمل وحزب الله أمام مبنى قناة الجديد وحالوا اقتحامه. كما حاولوا أيضا اقتحام خيام المعتصمين في ساحة العلم بمدينة صور وحطموها واعتدوا على المحتجين.

 

جي بي سي نيوز

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