اقتراب الاتفاق التجاري أهم الأحداث العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثار اقتراب التوقيع على الصفقة التجارية الأولية اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مع تأكيد واشنطن وبكين على ذلك.

وأعلنت الصين توصلها لاتفاق بشأن نقاط الخلاف في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة مما يشير إلى اقتراب الصفقة التجارية الأولية.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده على وشك إتمام الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين، مشيراً إلى أنها سيتكون واحدة من أهم الصفقات التجارية على الإطلاق.

مؤشرات الأسهم وبيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة عند نهاية التعاملات بدعم التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات للشهر الرابع على التوالي، في حين ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من تقديرات المحللين، لكنها سجلت أفضل أداء في شهرين متتاليين في 12 عاماً.

فيما شهد عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً عند أدنى مستوى في 17 شهراً.

كما دعم التفاؤل حيال الصفقة التجارية مؤشرات الأسهم الأوروبية للصعود عند نهاية الجلسة.

أما مؤشرات الأسهم اليابانية فقد ارتفعت عند ختام الجلسة بدعم التطورات التجارية الإيجابية.

صعود النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية جلسة اليوم بدعم التفاؤل بشأن التجارة وترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

كما صعدت أسعار الذهب عند التسوية مع التركيز على التطورات التجارية وفي ظل استقرار الدولار الأمريكي.

تصريحات عالمية

أعلن المرشح الرئاسي "مايكل بلومبرج" تحديه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتغلب عليه ويعيد بناء الولايات المتحدة من جديد.

ومن جانبه، يرى رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" أن بلاده ستحافظ على وتيرة نموها الاقتصادي ضمن نطاق معقول على مدى الخمس سنوات المقبلة.

ومن ناحية أخرى، أصدرت الصين أكبر عملية طرح لسندات حكومية مقومة بالدولار في تاريخها، لتجمع ما قيمته 6 مليارات دولار.

فيما أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي ملتزم بقوة لتلبية هدف التضخم البالغ 2 بالمائة.