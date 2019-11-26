محدث.. الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال اقتراب التوقيع على الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وجاء صعود "وول ستريت" بدعم ارتفاع أسهم قطاع التجزئة مع صعود سهم "أمازون" بأكثر من 1.5 بالمائة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم أن بكين وواشنطن توصلا إلى توافق بشأن نقاط الخلاف بالمحادثات التجارية مما يُقرب التوقيع على الصفقة الجزئية.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن على وشك إتمام الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 17 شهراً.

فيما ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول الماضي وفقاً لما توقعه المحللون، بينما تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة عند 28121.6 نقطة.

كما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 8647.9 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه، فيما زاد "ستاندرد آند بورز" بنفس النسبة عند 3140.4 نقطة وهو مستوى قياسي مرتفع.

وبحلول الساعة 9:10 مساء بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة عند 98.247.