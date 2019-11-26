بعد إقرار ضريبة السجائر.. الزكاة السعودية تضبط 1.6مليون سلعة مخالفة

الرياض - مباشر: كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية عن ضبط 1.6 مليون سلعة مخالفة بعد إقرار نظام منع بيع وتداول منتجات السجائر بدون أختام ضريبية نظامية.

وقالت هيئة الزكاة والدخل على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفرق الميدانية بالهيئة تمكنت من ضبط أكثر من 1.6 مليون سلعة مخالفة لمنتجات السجائر خلال حملاتها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي بعد تطبيق قرار منع بيع وتداول منتجات السجائر بدون أختام ضريبية نظامية.

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، اليوم، إنها ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019 تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة.

وأضافت هيئة الزكاة، أنه بداية من الشهر المقبل ستقوم بتنفيذ قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

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