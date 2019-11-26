عضو بالفيدرالي يدعو لوضح حد لمعدل الفائدة أثناء الركود الاقتصادي

مباشر: قال عضو في الاحتياطي الفيدرالي إنه يجب وضع حد لمستوى معدلات الفائدة في المرة القادمة التي يحدث فيها ركود اقتصادي.

واقترحت "ليل برينارد" في تصريحات لجمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، اليوم الثلاثاء، استخدام مشتريات الخزانة للحد من ارتفاع عوائد السندات الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل كجزء من الاستجابات المحتملة للبنك المركزي التي يمكن أن يتوصل إليها عندما تقترب معدلات الفائدة قصيرة الأجل من الصفر.

وخفض الفيدرالي معدل الفائدة 3مرات في العام الجاري ليصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وأوضحت "برينارد" أن يجب عدم رفع معدلات الفائدة حتى يصل معدل التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.

فيما أشارت "برينارد" إلى أن التخفيضات الثلاثة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي هذا العام في معدلات الفائدة تعتبر إجراءً هامًا للمساعدة في دعم الاقتصاد ضد الرياح المعاكسة للنمو.