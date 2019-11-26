تضم ميناء ومصافي بترول..اتفاق عربي لإنشاء منطقة لوجيستية في بورتسودان

مباشر: وقع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة، على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في إنشاء منطقة تنموية في بورتسودان.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، إلى تصريحات رئيس الاتحاد، أمل حسن زكي، بأن التوقيع يهدف إلى التعاون المشترك في إنشاء منطقة تنموية في بورتسودان تحتوي على ميناء بحري ومنطقة خدمات لوجستية، ومستودعات، ومصافي بترول.

كما يضم المشروع مدينة صناعية متخصصة في الصناعات الهندسية، ومحطة تحلية لمياه البحر، ومنطقة تجارة حرة، ومدينة سكنية ومزارع أسماك، ومصنع أسمدة، وفندق، ومنتجع صحي، ومارينا على البحر.

وتابعت الوكالة أن المشروع يقضي بالتعاون المشترك في إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الحرة، وإنشاء مدينة معارض للمنتجات الصينية، تحتوي على صالات عرض، وقاعات مؤتمرات كبرى وفندق، ومنتجع صحي ومنطقة خدمات لوجستية.

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