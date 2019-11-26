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الملك سلمان يُعفي أمين منطقة الرياض من منصبه

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الملك سلمان يُعفي أمين منطقة الرياض من منصبه الملك سلمان يُعفي أمين منطقة الرياض من منصبه

الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمر ملكي بإعفاء أمين منطقة الرياض من منصبه.

وقرر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، إعفاء طارق بن عبدالعزيز الفارس، أمين منطقة الرياض من منصبه، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

ونص الأمر الملكي، أيضا على تعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض، بالمرتبة الممتازة.

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