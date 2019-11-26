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المكسيك تعلن خطة للبنية التحتية بقيمة 44مليار دولار لتعزيز النمو

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المكسيك تعلن خطة للبنية التحتية بقيمة 44مليار دولار لتعزيز النمو المكسيك تعلن خطة للبنية التحتية بقيمة 44مليار دولار لتعزيز النمو

مباشر: أعلن الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" خطة للاستثمار في لبنية التحتية بقيمة 859 مليار بيزو (44 مليار دولار) من أجل دعم النمو الاقتصادي.

وقدم "لوبيز أوبرادور" خلال مؤتمر صحفي بصحبة عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين اليوم الثلاثاء، خطة لـ147 مشروعًا تتضمن إنفاقاً كبيراً من القطاع الخاص في الوقت الذي تواصل فيه خفض الإنفاق لتحقيق الأهداف المالية، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وتشمل الخطة استثمارات في الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات بالإضافة إلى الاستثمارات في الاتصالات السلكية واللاسلكية مع معظم رأس المال القادم من القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطة بعد يوم واحد فقط من البيانات الاقتصادية التي أظهرت أن الاقتصاد المكسيكي عانى من ركود في النصف الأول من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بحلول عام 2020 مع توجيه 431 مليار بيزو من النفقات إلى حد كبير إلى قطاعي السياحة والنقل، كما تتضمن المرحلة الثانية التي ستكتمل بحلول عام 2022، ما يقرب من 256 مليار بيزو في الإنفاق المخطط مع 172 مليار بيزو إضافية سيتم استثمارها بحلول عام 2024.

ومن جانبه، قال رئيس الرابطة المصرفية المكسيكية "لويس نينو دي ريفيرا" إن البنوك المكسيكية لديها 600 مليار بيزو جاهزة للإقراض لتعزيز النمو.

وعلق "لوبيز أوبرادور" على ذلك قائلاً: "هذا له أهمية قصوى، مشاركة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد أمر ضروري".

مباشر (اقتصاد)

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