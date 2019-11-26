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محدث.. التفاؤل التجاري يدفع أسعار النفط للصعود عند التسوية

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محدث.. التفاؤل التجاري يدفع أسعار النفط للصعود عند التسوية محدث.. التفاؤل التجاري يدفع أسعار النفط للصعود عند التسوية

مباشر: ارتفعت  النفط للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم التفاؤل التجاري مع ترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

وجاء صعود الخام مع ملامح إيجابية بشأن حل نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب على الخام.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن البيانات الأولية من معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم.

ويعقب ذلك إفصاح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الأرقام الرسمية للمخزونات النفطية غداً الأربعاء.

وفيما يتعلق بجانب الإمدادات، فمن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط يوم 5 ديسمبر/كانون الأول في مقرها في فيينا، على أن يتبع ذلك مناقشات مع منتجي الخام من غير الأعضاء في أوبك في اليوم التالي بما في ذلك .

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سياسة إنتاج النفط والتي يلتزم الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك بقرار خفض 1.2 مليون برميل يومياً من الإمدادات النفطية في مسعى لتحقيق التوازن في الأسواق وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 58.41 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:48 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.9 بالمائة عند مستوى 64.25 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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