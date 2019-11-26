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ترامب: نقترب من إتمام الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين

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ترامب: نقترب من إتمام الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين ترامب: نقترب من إتمام الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الولايات المتحدة والصين على وشك الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع استمرار المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت بكين أنها توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حل النقاط الخلافية في التجارة مع واشنطن.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن في المرحلة النهائية للتوصل لصفقة مهمة للغاية، مشيراً: "أعتقد أنها واحدة من أهم الصفقات في التجارة على الإطلاق".

وتابع ترامب: "الأمور تسير على ما يرام لكن في الوقت نفسه نريد أن نرى أنها تسير على ما يرام في هونج كونج".

وأكد الرئيس الأمريكي على دعم واشنطن للمتظاهرين في هونج كونج في نقطة خلاف كبيرة أيضاً مع الصين بعيداً عن التجارة.

وأعلنت الصين إنها استدعت السفير الأمريكي "تيري برانستاد" أمس الإثنين للاحتجاج على إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، قائلة إن مشروع القانون بمثابة تدخل في مسألة داخلية صينية.

مباشر (اقتصاد)

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