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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع مراقبة التطورات التجارية

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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع مراقبة التطورات التجارية محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع مراقبة التطورات التجارية

مباشر: ارتفعت  الذهب عند تسوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ومع مراقبة التطورات التجارية.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع استقرار الدولار الأمريكي ورغم صعود "وول ستريت" بدعم التفاؤل التجاري.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أنها توصلت إلى توافق في الآراء مع الجانب الأمريكي لحل الخلافات الرئيسية في الأمور التجارية بطريقة مناسبة.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد أن الصفقة التجارية الأولية مع الصين قريبة للغاية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي، كما انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية بأقل من المتوقع.

فيما شهد عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 1456.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش،  ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1461.9 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.292.

مباشر (اقتصاد)

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