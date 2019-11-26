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الصين تصدر أكبر طرح لسندات حكومية بالدولار في تاريخها

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الصين تصدر أكبر طرح لسندات حكومية بالدولار في تاريخها الصين تصدر أكبر طرح لسندات حكومية بالدولار في تاريخها

مباشر: أصدرت الصين أكبر عملية طرح لسندات حكومية مقومة بالدولار في تاريخها، لتجمع ما قيمته 6 مليارات دولار.

ويمثل عرض السندات من وزارة المالية الصينية أكبر إصدار للسندات المقومة بالدولار على الإطلاق، وفقًا لبيانات "ديلوجيك"، مما وفر للمستثمرين فرصة لشراء الديون ذات العوائد المرتفعة والتي تدعمها بكين.

وتحمل السندات الصينية آجال استحقاق مدتها ثلاث وخمس وعشرة وعشرون عامًا بعائد تراوح بين 0.35 و0.7 بالمائة أعلى من سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق نفسها، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي تتراجع فيه السندات لتترتفع العوائد عليها مع تراجع المخاوف من الركود العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعادت الصين إلى سوق السندات الدولارية في عام 2017 بعد غياب دام عشر سنوات ونصف مع إصدار ملياري دولار، تلاه عرض بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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