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البيتكوين تتجه لأسوأ أداء شهري في 2019

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من: أحمد شوقي

مباشر: تراجعت عملة البيتكوين بنحو 23 بالمائة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، متجهة لتسجل أسوأ أداء شهري في العام الجاري.

وكانت العملات المشفرة في اتجاه هبوطي مستمر هذا الشهر بعد أن أعلنت الصين عزمها لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن تداول العملات الرقمية.

وأكد بنك الشعب الصيني أنه تم إغلاق أكثر من 170 منصة للعملات الرقمية، مؤكداً أنه بمجرد اكتشاف تداولات البيتكوين والعملات الإلكترونية سيتم التخلص منها على الفور.

ومع المخاوف التنظيمية شهدت البيتكوين موجة بيعية استمرت لمدة 10 جلسات متتالية، بما في ذلك أمس الثلاثاء، لتصل خسائرها إلى 23 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتكون في طريقها لأسوأ أداء شهري في 2019.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنحو 0.5 بالمائة إلى 7190.7 دولار.

أداء عملة البيتكوين في أخر 30 يوم - المصدر: كوين ماركت كاب

مباشر (اقتصاد)

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