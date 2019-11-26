الكويت توضح حقيقية وقوف سيارة مفخخة أمام سفارتها بلندن

الكويت - مباشر: أوضحت سفارة الكويت في العاصمة البريطانية لندن حقيقية وقوف سيارة بداخلها متفجرات أمامها.

ونفت سفارة الكويت، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل عن وقوف سيارة أمام مبناها مساء الجمعة الماضي، وعثور الشرطة البريطانية على متفجرات بداخلها، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأفادت السفارة الكویتیة، بأن سیارة توقفت أمام مبناھا ما اضطر عناصر تأمین السفارة الاتصال بالشرطة البریطانیة "التي حضرت على الفور وقامت بتفتیش السیارة ولم تعثر فیھا على ما یھدد سلامة البعثة".

وأوضحت، أنه في ھذه الأثناء حضر قائد السیارة إلى الموقع وتم التحقیق معه من قبل الشرطة البریطانیة التي اكتفت بتغریمه نتیجة التوقف في الأماكن الممنوعة.

ترشيحات