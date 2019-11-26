قيمة اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية ترتفع لـ27 مليار ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة سامبا كابيتال - مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية- أن اكتتاب الأفراد في عملية طرح عملاق النفط السعودي ارتفع لمستوى 27 مليار ريال ( نحو 7.2 مليار دولار) حتى نهاية اليوم الموافق 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضحت سامبا كابيتال، في بيان صادر، اليوم، أن عدد المكتتبن الأفراد بلغ 3.102 مليون شخص، بعدد أسهم 845.101 مليون سهم، تمثل 27.04 مليار ريال، بنسبة تغطية تتخطى 84.5 بالمائة.

وذكرت سامبا كابيتال، أن بالنسبة لقنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد فقد استحوذ الهاتف المصرفي على نسبة 1.79 بالمائة، والصراف الآلي على 23.81 بالمائة، والمصرفية الإلكترونية 37.92 بالمائة، والفروع سجلت 36.48 بالمائة من إجمالي الاكتتاب.

وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال"، إن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي.

ويشار إلى أن اكتتاب أرامكو بدأ في 17 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، على أن ينتهي الاكتتاب لفئة الأفراد يوم الخميس القادم الموافق 28 من ذات الشهر.

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