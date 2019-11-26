أخبار عاجلة

باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

قيمة اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية ترتفع لـ27 مليار ريال

Google+ Print
قيمة اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية ترتفع لـ27 مليار ريال قيمة اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية ترتفع لـ27 مليار ريال

 

الرياض - مباشر: أعلنت شركة سامبا كابيتال - مدير اكتتاب شركة أرامكو - أن اكتتاب الأفراد في عملية طرح عملاق النفط السعودي ارتفع لمستوى 27 مليار ريال ( نحو 7.2 مليار دولار) حتى نهاية اليوم الموافق 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضحت سامبا كابيتال، في بيان صادر، اليوم، أن عدد المكتتبن الأفراد بلغ 3.102 مليون شخص، بعدد أسهم 845.101 مليون سهم، تمثل 27.04 مليار ريال، بنسبة تغطية تتخطى 84.5 بالمائة.

وذكرت سامبا كابيتال، أن بالنسبة لقنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد فقد استحوذ الهاتف المصرفي على نسبة 1.79 بالمائة، والصراف الآلي على 23.81 بالمائة، والمصرفية الإلكترونية 37.92 بالمائة، والفروع سجلت 36.48 بالمائة من إجمالي الاكتتاب.

وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال"، إن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي.

ويشار إلى أن اكتتاب أرامكو بدأ في 17 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، على أن ينتهي الاكتتاب لفئة الأفراد يوم الخميس القادم الموافق 28 من ذات الشهر.

ترشيحات

محللون: التفاؤل العالمي يقود بورصات الخليج إلى المكاسب 5 سيناريوهات محتملة لسعر اكتتاب سهم أرامكو قائمة البنوك المشاركة في تسويق الطرح العام الأولي لـ"أرامكو ...

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر