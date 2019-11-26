"أودي" تعتزم تسريح 9500 موظف في ألمانيا

مباشر: قالت شركة السيارات "أودي" إنها ستخفض ما يصل إلى 9500 وظيفة في مواقع الإنتاج الألمانية الخاصة بها على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ في سيبل خفض التكاليف.

وأضافت "أودي" المملوكة لـ"فولكس فاجن" في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ستوفر 6 مليارات يورو من خلال عملية خفض الوظائف، في مسعى للاستثمار في السيارات الكهربية والتقنيات الرقمية.

وأوضحت "أودي" أن التخفيضات التي ستشمل أيضًا المناصب الإدارية ستتم على طول المنحنى الديموغرافي من خلال استغلال معدل الدوران الوظيفي وبرامج التقاعد المبكر ومساعدتها على الوصول إلى هامش ربح يتراوح بين 9 إلى 11 بالمائة.

كما أعلنت الشركة التي توظف 62 ألف عاملاً أنها ستمتد ضمانات الوظائف للعاملين المتبقيين حتى عام 2029.

وأشارت الشركة إلى زيادة الاستثمارات في منتجات وتقنيات جديدة، حيث تجهز لمصنعين ألمانيين لإنتاج السيارات الكهربية.