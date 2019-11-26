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مايكل بلومبرج يتوعد ترامب بالهزيمة في انتخابات 2020

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من: أحمد شوقي

مباشر: أعلن المرشح الرئاسي "مايكل بلومبرج" تحديه للرئيس الأمريكي دونالد في انتخابات 2020، مشيراً إلى أنه سيتغلب عليه ويعيد بناء الولايات المتحدة.

وكشف الملياردير الأمريكي يوم الأحد عن دخوله سباق الانتخابات الرئاسية قائلاً :"لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من أعمال الرئيس دونالد ترامب المتهورة وغير الأخلاقية".

وقال "بلومبرج" عبر صفحته على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "أنا أعرف ما يلزم للتغلب على ترامب، لأنني فعلت ذلك من قبل وسوف أفعله مرة أخرى".

وأشار إلى أنه تمكن من هزيمة ترامب فيما يتعلق بقوانين الأسلحة وحماية المناخ في وقت سابق.

وأضاف "بلومبرج": "إذا فاز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية فإن الولايات المتحدة قد لا تتعافى أبداً من الدمار الذي يفعله".

وتابع المرشح الرئاسي الأمريكي: "يجب أن نفوز بهذه الانتخابات، هزيمة ترامب وإعادة بناء الولايات المتحدة هو الأمر الأكثر أهمية في حياتنا".

مباشر (اقتصاد)

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