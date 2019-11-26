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الإسكان السعودية تعتمد مخططات بمساحة 52 مليون متر خلال أكتوبر

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الإسكان السعودية تعتمد مخططات بمساحة 52 مليون متر خلال أكتوبر الإسكان السعودية تعتمد مخططات بمساحة 52 مليون متر خلال أكتوبر

الرياض - مباشر: اعتمد برنامج "إتمام" التابع لوزارة الإسكان مخططات بمساحة 52 مليون م2 في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلن مركز خدمات المطورين "إتمام"، اليوم الثلاثاء، اعتماد 37 مخططاً بمساحة إجمالية بلغت 52.8 مليون متر مربع في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات، حيث بلغت نسبتها 24.1 بالمائة من إجمالي المساحات المعتمدة وبمساحة إجمالية بلغت 12.7 مليون م2، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي مساحة 12.1 مليون م2، ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 24.3 بالمائة.

وجاءت منطقة الرياض، في المركز الثالث بمساحة إجمالية بلغت 8 ملايين م2، وحلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بمساحة معتمدة بلغت 7.9 ملايين م2.

وأنجز "إتمام" في أكتوبر طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 518 وحدة بمساحة إجمالية بلغت 568 ألف م2.

كما قام المركز، بإصدار شهادات لتأهيل المطور العقاري وصل عددها 14 شهادة، إضافة إلى تلقي المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 32 صكاً.

وأكد المدير العام لمركز "إتمام"، عبد الوهاب بن مسفر القحطاني، على أهمية الدور الاستراتيجي الذي يؤديه مركز خدمات المطورين لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية.

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