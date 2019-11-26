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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام مع التفاؤل التجاري

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام مع التفاؤل التجاري محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام مع التفاؤل التجاري

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التفاؤل على صعيد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقادت أسهم البناء والمواد الخام مكاسب البورصات الأوروبية بعد ارتفاعه بنحو 1 بالمائة، بينما كان قطاع السفر والترفيه أكبر الخاسرين بنسبة 2 بالمائة.

 وعقد المفاوضون التجاريون من واشنطن وبكين مكالمة هاتفية أخرى صباح اليوم، ناقش خلالها الجانبين حل نقاط الخلاف الرئيسية، وسط تأكيد وزارة التجارة الصينية أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن الأنظار تتجه إلى المملكة المتحدة وسط ترقب الانتخابات العامة المقرر عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 408.4 نقطة كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.09 بالمائة إلى 7403.1 نقطة.

في حين انخفض المؤشر الألماني "داكس" هامشياً عند مستوى 13236.4 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 5929.6 نقطة.

وبحلول الساعة 5:08 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1013 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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