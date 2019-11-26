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لتخزين الغاز.. أرامكو السعودية توقع عقداً مع سامسونج الكورية

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لتخزين الغاز.. أرامكو السعودية توقع عقداً مع سامسونج الكورية لتخزين الغاز.. أرامكو السعودية توقع عقداً مع سامسونج الكورية

الرياض - مباشر: أبرمت شركة أرامكو عقداً مع شركة سامسونج الكورية الجنوبية ضمن مشروع تخزين الغاز الطبيعي.

ووقعت سامسونج الهندسية، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الثلاثاء، عقد عمل مبكر (Early Work) بقيمة 10 ملايين دولار مع أرامكو السعودية، ضمن مشروع تخزين الغاز الطبيعي.

وذكرت سامسونج، أنها تلقت، الاثنين الماضي، خطاب النوايا (LOI) من أرامكو السعودية لمشروع تخزين الغاز في معمل الغاز في الحوية في محافظة عنيزة.

وتوقع سامسونج توقيع الجانبين على العقد الرسمي للهندسة والتوريد والبناء (EPC) بقيمة 1.9 مليار دولار في شهر يناير/كانون الثاني.

وسينفذ مشروع تخزين الغاز المشترك في معمل الغاز في الحوية، على بعد 260 كيلومترا شرق الرياض، بهدف إنشاء منشآت لحقن الغاز بسعة 1.5 مليار قدم مكعب في اليوم، وإعادة إنتاج الغاز بسعة ملياري قدم مكعب في اليوم.

ويهدف ذلك إلى إعادة استخدام الغاز في موسم الصيف الذي يرتفع فيه الطلب عليه، بعد حقن الغاز في معمل الغاز في موسم الشتاء.

ويشار، إلى أن شركة سامسونج حصلت على حقوق 30 مشروعا بقيمة إجمالية 13 مليار دولار في السعودية حتى الآن منذ دخولها في سوق المملكة بعام 2003.

وجاءت نصف المشاريع التي فازت بها سامسونج الهندسية، من أرامكو.

وفي الأسواق العالمية، وبحلول الساعة 4:32 مساء بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الأجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3.7 بالمائة، ليسجل 2.44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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