محدث.. الدولار الأمريكي يواصل استقراره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي استقراره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ومع تطورات تجارية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي، كما انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأقل من المتوقع.

فيما ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، في حين تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 17 شهراً

ورحبت الأسواق بإشارات إيجابية بشأن تهدئة في الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، بعدما أعلنت وزارة التجارة الصينية التوصل لتوافق في الآراء حول النقاط الخلافية الرئيسية عبر مكالمة هاتفية بين الجانبين.

وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول صرح بالأمس بأن البنك المركزي ملتزم بقوة بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة مع الإشارة إلى أنه من المرجح الإبقاء على مستويات الفائدة عند مستواها الحالي.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية أمام اليورو عند 1.1014 دولار، بينما ارتفعت نظيرتها اليابانية بنحو 0.1 بالمائة مسجلة 109.08 ين.

في حين ارتفع الدولار أمام العملة البريطانية بأكثر من 0.4 بالمائة ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2847 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فسجل زيادة بنحو 0.1 بالمائة لتصعد العملة الأمريكية إلى 0.9976 فرنك.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.319.