"سند محمد بن سلمان" يدعم حديثي الزواج بـ520 مليون ريال

الرياض- مباشر: كشف برنامج "سند محمد بن سلمان" على أن المستفيدين من مبادرة "سند الزواج" تجاوز عددهم 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة، بإجمالي عطاء تجاوز 520 مليون ريال.

وذكر البرنامج نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس، أنه تم قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة دعماً من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والذي يأتي استمرارًا لما يقدمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية، تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع.

وتهدف مبادرة "سند الزواج" للوصول إلى المستفيدين من حديثي الزواج في مختلف مناطق المملكة عن طريق منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها والتحقق عبر الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية.

كما يحرص البرنامج على تضمين المحتوى المعرفي في مبادراته المختلفة حيث يتطلب التقديم اجتياز دورة الوعي المالي كعنصر أساسي لاستكمال التسجيل.

ومبادرة "سند الزواج" هي إحدى مبادرات برنامج "سند محمد بن سلمان" والتي تقدم العون المباشر لدعم الشباب، تضمنت مستهدفاتها مساندة 25 ألف شاب من حديثي الزواج وتم تجاوز العدد المستهدف بأكثر من ألف مستفيد وقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، علماً أن البرنامج يعمل على مبادرات أخرى إضافية في مختلف المجالات.

ترشيحات:

تعديل بنظام المرافعات الشرعية ضمن 7 قرارات للوزراء السعودي.. اليوم

المشروبات المحلاة بالسعودية تخضع لضريبة السلع الانتقائية.. بعد 4 أيام

مسؤول سعودي: لائحة المحتوى المحلي تتضمن قائمة منتجات يجب شراؤها