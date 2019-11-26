إنجي الفرنسية تعتزم توسيع استثماراتها وزيادة نسبة التوطين في السعودية

الرياض - مباشر: قالت هيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، أن شركة إنجي الفرنسية المتخصصة في مجال الطاقة تتجه لتوسيع استثماراتها وزيادة نسبة التوطين في أعمالها بالمملكة.

وقالت هيئة الاستثمار في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن استثمارات شركة إنجي في السعودية تتجاوز الـ18 مليار ريال (4.8 مليار ريال).

ونوهت الهيئة، أن نسبة السعودة والتوطين من الموارد البشرية بشركة إنجي 50 بالمائة.

وجاء ذلك على خلفية فاعلية افتتاح المكتب الرئيسي للشركة الفرنسية في مدينة الرياض كخطوة لتوسيع استثمارات الشركة بالمملكة والمشاركة في رفع نسبة التوطين في مختلف أنشطتها المحلية.

وكانت هيئة الاستثمار السعودية، قد استعرضت في معرض الخمسة الكبار، الفرص الواعدة بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل قطاع الطاقة المتجددة واستثماراته في المملكة العربية السعودية".

ترشيحات