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وزير الدفاع اللبناني: إقفال الطرقات لم يعد مسموحا

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وزير الدفاع اللبناني: إقفال الطرقات لم يعد مسموحا وزير الدفاع اللبناني: إقفال الطرقات لم يعد مسموحا

جي بي سي  نيوز :- أكد وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب​، أن إقفال الطرقات من قبل المحتجين "لم يعد مسموحا" بسبب الضحايا الناتجة عن ذلك، مؤكدا أن قرار فتحها اتخذ ويطبق.

ونقل موقع "النشرة" اللبناني عن بو صعب تصريحات في حديث تلفزيوني، جاء فيها أن "الجيش يعالج موضوع الطرقات والمسؤولية عليه وعلى ​القوى الأمنية​، فدوره حماية المواطن وفتح الطرقات أيضا وهذا سمعناه من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وقائد الجيش ولم يبق سوى التنفيذ، ولا يجب السماح للأقلية التي تقفل الطرقات استفزاز الناس وإيصالنا إلى الخراب".

وقال تعليقا على ما نقل عن مستشار رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ العسكري ​مارون حتي​، عندما تحدث عن أنه وضع ​قيادة الجيش​ بجو إمكانية التصادم بين الجيش وحزب الله: "نسأل مارون حتي، بأي صفة تحدث مع قيادة الجيش، ونحن نؤكد أن ​وزارة الدفاع​ غير معنية ولا يمكن لأحد أن يجعلها معنية بسيناريو مماثل تنفيذا لمآرب غير لبنانية".

وفي الشق الحكومي أشار بو صعب، إلى "وجود عمل جدي لكي نتمكن من تأمين الحد الأدنى من الأصوات بالمجلس النيابي​ وهناك جهد لتكليف رئيس يتمكن من التشكيل ونيل الثقة، وربما بالساعات​ القادمة نصل إلى نتيجة فنكون أمام تكليف قريب"، مشيرا إلى أنه بحسب المعطيات فإن الحريري بات مقتنعا أنه يمكن تكليف سواه لتشكيل حكومة.

المصدر: "النشرة"

جي بي سي نيوز

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