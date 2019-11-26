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إنفوجرافيك.. تفاصيل الصادرات والواردات السعودية في 9 أشهر

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الرياض- مباشر: سجلت المملكة العربية فائضاً تجارياً نحو 339.27 مليار ريال خلال 9 أشهر من العام 2019، بارتفاع 20.8% على أساس سنوي، وفقاً لمسح لـ"مباشر" يستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويرصد الإنفوجرافيك التالي أبرز تفاصيل الصادرات والواردات السعودية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري:

ترشيحات:

مسح.. 339.3 مليار ريال الفائض التجاري للسعودية في 9 أشهر

مسح..152.8 مليار دولار الإيرادات النفطية السعودية خلال 9 أشهر

مسؤول سعودي: لائحة المحتوى المحلي تتضمن قائمة منتجات يجب شراؤها

تعديل بنظام المرافعات الشرعية ضمن 7 قرارات للوزراء السعودي.. اليوم

المشروبات المحلاة بالسعودية تخضع لضريبة السلع الانتقائية.. بعد 4 أيام

مباشر (اقتصاد)

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