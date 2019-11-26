إنفوجرافيك.. تفاصيل الصادرات والواردات السعودية في 9 أشهر

الرياض- مباشر: سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً نحو 339.27 مليار ريال خلال 9 أشهر من العام 2019، بارتفاع 20.8% على أساس سنوي، وفقاً لمسح لـ"مباشر" يستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويرصد الإنفوجرافيك التالي أبرز تفاصيل الصادرات والواردات السعودية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري:

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