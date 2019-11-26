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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع للشهر الرابع

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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع للشهر الرابع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع للشهر الرابع

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة على عكس التوقعات للشهر الرابع على التوالي، مع القلق من الظروف الحالية لسوق العمل.

وأوضحت بيانات مجلس المؤتمرات الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجع إلى مستوى 125.5 نقطة خلال الشهر الجاري مقارنة مع مستوى 126.1 نقطة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين سوف ترتفع إلى مستوى 126.9 نقطة خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن ثقة المستهلكين تراجعت مع انخفاض تقييمهم لظروف العمل والتوظيف الحالية، كما يشير الانخفاض في مؤشر الظروف الحالية إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2019 سيظل ضعيفًا.

ومع ذلك، تحسنت توقعات المستهلكين على المدى القصير بشكل متواضع مع تقديرات أن يظل النمو الاقتصادي في أوائل عام 2020 عند حوالي 2 بالمائة. 

وذكرت البيانات أن مؤشر تقييم الظروف الحالية تراجع من مستوى 173.5 نقطة إلى 166.9 نقطة خلال الشهر الجاري.

في حين ارتفع مؤشر توقعات المستهلكين الأمريكيين إلى مستوى 97.9 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 94.5 نقطة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 3:08 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.1011 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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