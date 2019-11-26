مبيعات المنازل الأمريكية تسجل أفضل أداء في شهرين متتاليين منذ2007

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من تقديرات المحللين، لكنها سجلت أفضل أداء في شهرين متتاليين في 12 عاماً.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بمعدل سنوي إلى 733 ألف وحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 738 ألف وحدة في سبتمبر/أيلول السابق له بعد تعديل البيانات.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة سوف تسجل 708 ألف وحدة خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 31.6 بالمائة مقارنة بـ557 ألف وحدة في نفس الفترة من 2018.

وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المباعة في الولايات المتحدة 316.7 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم التراجع إلا أن مبيعات المنازل الأمريكية سجلت أفضل أداء في شهرين متتاليين (أكتوبر/تشرين الأول وسبتمبر/أيلول) في أكثر من 12 عاماً، مع تراجع معدلات الرهن العقاري، بحسب بيانات بلومبرج.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.347.