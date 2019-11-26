ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

مباشر: صعدت أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، وفقاً لتوقعات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ستاندرد آند بورز - كايس شيلر"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة في سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة 2 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية سوف ترتفع بنحو 2.1 بالمائة خلال نفس الفترة.

أما أسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت بنحو 3.2 بالمائة خلال سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 3.1 بالمائة المسجلة في أغسطس/آب.

وسجلت مدن "فينيكس" و"تشارلوت" و"تامبا" أعلى معدل زيادة في أسعار المنازل بلغت 6 بالمائة و4.6 بالمائة و4.5 بالمائة على الترتيب.

فيما بلغ متوسط سعر المنزل في الـ20 مدينة أمريكية مستوى 218.27 ألف دولار خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية عند 98.330.