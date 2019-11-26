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استقرار الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية بالمستهل

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استقرار الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية بالمستهل استقرار الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية بالمستهل

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع متابعة التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم أن بكين وواشنطن توصلا إلى توافق بشأن نقاط الخلاف بالمحادثات التجارية

وكانت تقارير صحفية أكد بالأمس اقتراب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، ما دفع الأسهم الأمريكية للإغلاق عند مستويات قياسية في جلسة أمس.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 17 شهراً.

فيما ارتفعت المنازل الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول الماضي وفقاً لما توقعه المحللون.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 28059.6 نقطة.

كما استقر "ناسداك" عند مستوى 8632.3 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه،  فيما لم يشهد "ستاندرد آند بورز" أي تغيير ليظل عند 3134.2 نقطة وهو مستوى قياسي مرتفع.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.330.

مباشر (اقتصاد)

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