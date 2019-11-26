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محدث..رفع حالة التأهب بالبيت الأبيض بعد اختراق طائرة للمجال الجوي

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محدث..رفع حالة التأهب بالبيت الأبيض بعد اختراق طائرة للمجال الجوي محدث..رفع حالة التأهب بالبيت الأبيض بعد اختراق طائرة للمجال الجوي

مباشر: أعلن البيت الأبيض رفع حالة التأهب بعد اختراق طائرة للمجال الجوي في واشنطن، قبل أن يتم إلغاء الأمر بعد أقل من ساعة.

ونقلت "إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون اليوم الثلاثاء أنه تم رفع حالة التأهب الأمني في مبنى الكابيتول بعد اختراق طائرة صغيرة لمنطقة محظورة من المجال الجوي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتم إرسال طائرات مقاتلة لمتابعة الموقف، في الوقت الذي تم نقل الصحفيين المتواجدين في البيت الأبيض إلى منطقة آمنة.

 

وتم إلغاء حالة التأهب بعد أقل من ساعة من إعلانها، مع التأكد من أن الطائرة الصغيرة التي اخترقت المجال الجوي لا تمتلك أي دوافع عدوانية.

مباشر (اقتصاد)

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